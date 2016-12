Cristiana Pasca-Palmer, ministrul mediului: Ideea eliminarii timbrului de mediu este una foarte nefericita. El trebuie inlocuit, dar nu eliminat

Ideea eliminarii timbrului de mediu este una foarte nefericita, cu consecinte foarte foarte proaste pentru mediul din Romania. Timbrul, in forma sa actuala, a fost deja a nu-stiu-cata oara declarat ca fiind ilegal de Curtea Europeana de Justitie.El, in forma actuala,trebuie inlocuit, insa nu eliminat de tot pentru ca el este una dintre sursele principale de finantare si asigura 50% din bugetul fondului de mediu. Din timbrul de mediu s-a finantat programul Rabla care este unul dintre cele mai de succes si anul acesta 25./000 de romani au beneficiat de acest program.Daca timbrul se elimina inseamna ca cei opt ani in care s-au investit 500 de milioane de euro in programul Rabla, toate aceste beneficii vor disparea.Timbrul de mediu nu a fost conceput pana acum pentre ce trebuie el de fapt sa fie. Ai poluat, ai platit. Trebuia sa fie conceput pe tipul poluatorul plateste, dar el a fost conceput ca o taxa.Are doua hibe, cea mai importanta e ca el nu taxeaza poluarea, trebuie inlocuit cu altceva care sa taxeze corect poluarea. Daca legea trece si timbrul se elimina inseamna ca deschidem usa pentru toate importurile de masini second hand cu probleme de poluare. Ne plangem ca avem o calitate proasta a aerului in orase, ei bine va deveni si mai proasta. Oamenii se bucura ca s-a eliminat timbrul, dar nu se gandesc si la consecinte si la faptul ca asta va avea si un cost mai mare pe sanatate Ne putem bucura ca salvam niste bani, dar pe termen lung s-ar putea sa platim mai mult, a atras atentia Cristiana Pasca Palmer.