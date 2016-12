A murit Constantin Stroe, fost director general Dacia, unul dintre cei mai respectati CEO romani

Are un doctorat in Stiinte Tehnice, domeniul Inginerie Industriala, la Universitatea Politehnica Bucuresti. A facut parte din catedra Universitatii din Pitesti, in calitate de conferentiar doctor inginer

In anii 2000 si 2010 a fost decorat de catre statul roman cu Ordinul National ᅡ Serviciul Credinciosᅡ in grad de Cavaler

In 2004 a fost decorat de catre statul francez cu distinctia ᅡ Cavaler al Ordinului National al Legiunii de Onoareᅡ

Intreaga activitate i-a fost recunoscuta la nivel national prin numeroase premii: Managerul Anului, Excelenta in Afaceri, acordate de Academia Romana, precum si de publicatii financiare sau de management

A fost autor al unor carti de specialitate: Constructia si exploatarea dispozitivelor, editura Tehnica, Bucuresti, 1982; Elemente de proiectare a dispozitivelor, editura Tehnica, Bucuresti, 1985; Proiectarea dispozitivelor pentru masini-unelte, editura Tehnica, Bucuresti, 1995; Managementul Intreprinderii, Teorie si Aplicatii, editura Universitatii Pitesti, 2002; a publicat 23 de lucrari la diferite Sesiuni Nationale de Comunicari Stiintifice

A patentat 3 inventii recunoscute oficial si aplicate, precum si 7 inovatii aplicate

Constantin Stroe s-a nascut pe 24 martie 1942 la Hulubesti, Dambovita. Dupa ce a absolvit Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Tehnologia Constructiilor de Masini, in anul 1967, s-a angajat ca inginer la uzina Mecanica Teleajan. Un an mai tarziu se alatura proaspat infiintatei Intreprinderi de Autoturisme Pitesti, unde a fost pe rand, inginer, sef Sectie si inginer Sef Fabrica. In anul 1982 devenea director Tehnic al Centralei Industriale de Autoturisme Pitesti, iar in 1989 a preluat responsabilitatile de director al Intreprinderii de Autoturisme Timisoara.Timp de 12 ani, din februarie 1990 pana in septembrie 2002, a condus destinele marcii argesene, din pozitia de director general al Automobile Dacia. In paralel, a reprezentat industria romaneasca de profil, ca presedinte, apoi director general al ACAROM, membru in Consiliul Director al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile din Romania (APIA) si membru in comitetul Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Constantin Stroe a fost vice-presedinte al Consiliilor de Administratie Automobile Dacia si Renault Technologie Roumanie.Intr-un comunicat de presa Grupul Renault explica de ce Constantin Stroe a fost esential pentru istoria industriei auto din Romania.Presedintele - Director General Automobile Dacia, Yves Caracatzanis, comitetul de management al Grupului Renault Romania si intreg colectivul companiei isi exprima regretul profund in fata pierderii celui care, timp de 48 de ani, a scris istoria automobilului romanesc. Constantin Stroe este omul a carui viata se confunda cu marca Dacia si intreaga industrie auto din Romania.A fost unul dintre martorii nasterii si cresterii uzinei Dacia la Mioveni, acolo unde a parcurs constiincios toate etapele carierei profesionale pana la rolul de director general al uzinei. Lui Constantin Stroe i se datoreaza, in buna parte, salvarea marcii Dacia, dupa anii '90, si reintoarcerea acesteia in marea familie a Grupului Renault.A fost cel care a contribuit semnificativ la asigurarea unei tranzitii de succes intre vechea si noua Dacia. A aparat cu stoicism si mandrie marca sa de suflet, folosindu-si toate resursele pentru a-i asigura drumul cel bun.Constantin Stroe a imbratisat cu aceeasi pasiune rolul de purtator de cuvant al intregii industrii romanesti de automobile, din pozitia de presedinte ¬ director general al Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).Intr-unul dintre ultimele interviuri acordate presei, Constantin Stroe declara : ᅡ [¬] Automobilul de azi a devenit un loc de concentrare a numeroase domenii ale stiintei si tehnicii actuale. In principiu, dar cu totul alte date, asa era si acum aproape o jumatate de secol , in 1968, cand la Pitesti a inceput fabricarea Daciei 1100 ᅡ (Stiinta si Tehnica, iulie 2016)