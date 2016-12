Honda se aliaza cu Waymo pentru a dezvolta masini autonome

Catalin Opritoiu, Gabriel Gheorghe si Alexandru Dutulescu se cunosc de mici. Au locuit in acelasi cartier, au frecventat aceeasi scoala. Viata i-a trimis apoi in toate colturile lumii, dar i-a adus inapoi in Bucuresti - orasul pe care il iubesc si pe care vor sa il schimbe prin cultura. Reteta lor este una cat se poate de neobisnuita: au format cea mai cunoscuta orchestra privata din Romania. Intr-o tara in care proiectele culturale se nu se regasesc printre prioritatile bugetare, Orchestra Simfonica Bucuresti se bazeaza doar pe finantari private.