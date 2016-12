Un chinez creeaza mii de locuri de munca in SUA, motivand ca in China sunt foarte mari costurile cu forta de munca

Cao Dewang isi prezinta compania ca fiind cel mai mare producator mondial de sticla pentru industria auto si a inaugurat in octombrie o uzina gigantica unde vor lucra mii de oameni in Ohio.Intr-un interviu pentru China Business News, Cao a explicat de ce investeste atat de mult in SUA. El spune ca in China sunt cele mai mari impozite din lume, iar fiscalitatea este cu 35% mai mare decat in SUA.Seful Fuyao a fost intens criticat pe internet in China, mai ales pe uriasa retea sociala Weibo unde s-a facut apel la autoritati sa nu-i pemita delocalizarea in China. Seful companiei a tinut insa sa spuna ca nu fuge din China unde oricum ramane baza operatiunilor companiei.Fuyao are fabrici in peste zece orase din China, dar si in Rusia.Global Times, cotidian apropiat puterii de la Beijing, a publicat opinia unui expert care spune R P Chineza este una dintre tarile lumii care taxeaza cel mai mult companiile. In acest context, daca povara fiscala nu va fi mai usoara, China risca sa-si piarda competitivitatea in sectorul manufacturier.Cotidianul Poporului, cel mai cunoscut ziar din China, apara cele spuse de seful Fuyao, mentionand ca este bine faptul ca antreprenorii indraznesc sa ridice probleme. Acest lucru inseamna ca inca au incredere in economia chineza.Sursa: AFP