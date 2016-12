Uber va continua testarea masinilor autonome in Arizona dupa ce California le-a revocat inmatricularea

Departamentul pentru Vehicule Motorizare din California a anuntat miercuri ca a revocat inmatricularea a 16 automobile autonome ale Uber, deoarece compania nu a respectat procedurile de autorizare automobilelor pentru circulatia pe drumurile publice.Ca reactie, compania Uber a decis sa testeze masinile autonome in alte zone."Masinile noastre au plecat Arizona in aceasta dimineata cu camionul. Vom extinde acolo programul nostru pilot de conducere in urmatoarele cateva saptamani si suntem incantati sa avem sprijinul guvernatorului Ducey", a precizat joi compania, intr-un e-mail.Compania Uber a mentionat miercuri ca nu era obligata sa obtina autorizarea vehiculelor, pentru ca acestea necesita monitorizarea continua de catre persoane aflate in interiorul lor, potrivit Reuters.San Francisco ar fi trebuit sa fie al doilea oras in care Uber sa testeze vehicule autonome, dupa ce le-a prezentat in septembrie, la Pittsburgh."Analizam unde putem sa testam vehiculele autonome, dar ramanem dedicati total Californiei si dublam eforturile pentru dezvoltarea unor reglementari viabile la nivelul statului", a spus un purtator de cuvant al Uber.California defineste vehiculele autonome ca avand capacitatea de a rula fara un control fizic activ sau monitorizarea unei persoane.