Cum se straduieste China sa readuca bicicletele pe strazi

Dupa venirea la putere a lui Mao Tze-Dun, China a devenit celebra si pentru biciclete, iar numarul acestora a tot crescut, mai ales ca din cauza restrictiilor guvernamentale si a saraciei foarte putini isi permiteau masina.Insa din anii 80' bicicleta nu a mai fost la moda si numarul de utilizatori a tot scazut. Se estimeaza ca in 1980, 63% dintre chinezi se duceau la lucru cu bicicleta, ponderea a scazut la 38% in 2000 si a ajuns la numai 12% in prezent. A contat mult si faptul ca in ultimii 15 ani s-au deschis in orase precum Shenzen fabrici uriase si peste 200 de milioane de chinezi au parasit satele si orasele pentru a se duce la mii de kilometri in astfel de mega-fabrici langa care exista si cladiri-dormitor.In plus, dupa 1995 a crescut extrem de puternic numarul celor care isi permit masina si piata a ajuns la peste 23 milioane vehicule/an, totalul parcului auto chinez trecand de 170 milioane vehicule, iar numarul de posesori de permis de conducere este de 280 milioane.Insa marile orase chineze sunt blocate de masini, numai in Beijing fiind 5,6 milioane de masini, in alte 10 orase fiind peste doua milioane de vehicule si in 40 de orase, peste un mlion. Autoritatile au incercat sa reduca numarul de inmatriculari, au ridicat tarifele, au introdus restrictii si au instituit si loterii, insa poluarea a atins nivele uimitoare.In acest context autoritatile, dar si cateva companii, au infiintat programe de inchiriere biciclete, sperand ca acest vehicul pe doua roti va deveni din nou popular nu din cauza saraciei, ci si din nevoia de a te deplasa mai rapid in oras. In zeci de metropole s-au infiintat programe de inchirieri biciclete (bike sharing) la tarife mici si cu conditii avantajoase. O mare diferenta fata de programele similare din Europa este ca in China nu trebuie neaparat sa duci bicicleta la o statie speciala, ci o poti lasa unde vrei fiindca dispune de GPS ceea ce inseamna si ca alti utilizatori, dar si compania ce o detine, o pot repera.Ca bicicletele au un viitor o dovedeste si faptul ca giganti tehologici precum Tencent si Didi Chuxing investesc milioane de dolari in proiecte de bike sharing, gamdirea fiind ca ca daca vor fi aduse milioane de biciclete pe sosele, companiile pot sa faca si profit.Bicicleta va ramane un vehicul ideal doar pe distante scurte in China, dar daca se va intampla o renastere a fenomenului, va fi una spectaculoasa si cu efecte importante asupra traficului si poluarii.