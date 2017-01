Donald Trump critica General Motors pentru ca produce modele Chevrolet in Mexic si ameninta compania cu taxe mari daca nu muta productia in SUA

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2017

General Motors trimite la dealerii din SUA masini Chevrolet Cruze fabricate in Mexic. Fabricati-le in SUA, pentru ca astfel veti plati taxe mari de export, ameninta Trump intr-o postare pe Twitter.Trump a spus ca ar vrea sa impuna o taxa de 35% pe produsele fabricate in Mexc si exportate in SUA, printre companiile criticate pentru ca au fabrici in afara SUA numarandu-se Ford, Boeing sau Lockheed-Martin.Chevrolet Cruze este fabricat in Lordstown (Ohio) si Ramos (Mexic).Trump este un fan al marcii Cadillac detinuta de GM, si pana acum nu criticase uriasul grup auto, luand in colimator doar rivala Ford pentru fabricile din Mexic.Surse: USA Today, Reuters