Ford anuleaza constructia unei uzine in Mexic, in valoare de 1,6 miliarde de dolari, pentru a investi in SUA

Acest anunt intervine in contextul in care presedintele ales al Americii Donald Trump isi accentueaza presiunea asupra marilor grupuri americane pentru a-si repatria uzinele in SUA, luand ca tinta in special investitiile in Mexic.Al doilea grup auto american, Ford pare sa fi auzit mesajul si a revenit asupra unei decizii anuntate in aprilie privind constructia unei uzine la San Luis Potosi, in centrul Mexicului, unde ar fi urmat sa creeze 2.800 locuri de munca directe si sa investeasca 1,6 miliarde de dolari.Intr-un comunicat, grupul anunta ca va folosi aproape jumatate din aceasta suma (700 milioane dolari) pentru a majora capacitatile uzinei sale din Flat Rock in Michigan, un stat din nordul SUA afectat dur de dezindustrializare si unde Donald Trump a obtinut o victorie cruciala in alegerile prezidentiale.Aceasta investitie ar urma sa creeze 700 de noi locuri de munca si a fost salutata de marele sindicat auto UAW.La putin timp dupa victoria lui Trump, Ford anuntase ca isi va continua proiectele de delocalizare in Mexic, unde mana de lucru este mult mai ieftina decat in SUA.Marele sau rival General Motors s-a trezit marti in colimatorul viitorului presedinte american, care l-a amenintat cu sanctiuni vamale daca nu produce in SUA masinile pe care le vinde pe piata americana.