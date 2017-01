​CES Las Vegas - Chinezii de la Faraday Future au prezentat o masina electrica ce va costa 180.000 de dolari

Masina se numeste FF 91 si cei care vor sa o cumpere pot depune un avans de 5.000 de dolari, promisiunea fiind ca livrarile se vor face in 2018. Compania nu a anuntat pretul, insa Reuters scrie ca va fi in jurul a 180.000 dolari, fiind vorba de o masina capabila sa ajunga in 2,4 secunde de la 0, la 100 km/h.Sefii companiei spun ca masina va deschide o noua era a mobilitatii si ca bateria va permite o autonomie de 600 km iar motoarele electrice ii vor da masinii o putere echivalenta cu 1.050 CP. Faraday mizeaza si pe designul iesit din comun, dar si pe faptul ca masina va fi dotata cu senzori, radare si camera video ce ii vor permite in viitor sa ruleaza autonom.