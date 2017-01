Donald Trump ameninta Toyota cu taxe vamale mai mari daca va construi o uzina in Mexic

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2017

"Toyota Motor spune ca va construi o uzina noua in Baja, Mexic, pentru a fabrica masini Corolla pentru SUA. Fara discutie! Construiti uzina in SUA sau platiti taxe vamale mai mari", a scris presedintele ales american, pe Twitter.Declaratia vine dupa o pozitie similara afisata cu doar o zi in urma, la adresa producatorului american General Motors, pe care l-a amenintat cu sanctiuni vamale daca nu produce in SUA masinile pe care le vinde pe piata americana.Tot in urma cu o zi, grupul auto american Ford a anuntat marti ca anuleaza constructia unei noi uzine in valoare de 1,6 miliarde de dolari in Mexic pentru a investi acesti bani intr-o uzina din nordul Statelor Unite, unde va fabrica masini autonome si electrice.