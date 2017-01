Paris - Primarul Anne Hidalgo anunta noi masuri si restrictii gandite sa reduca la jumatate numarul masinilor particulare din oras

Hidalgo spune ca duce o campanie de "recucerire a spatiului public" pentru pietoni, biciclisti si mijloace nepoluante de transport, inclusiv masini electrice.Planul prevede ca pe 1 km, de la Place de la Concorde la Pont Royal, sa nu mai circule masini, ci doar pietoni si biciclisti.Municipalitatea va investi masiv in crearea de piste de biciclete, scopul fiind ca lungimea acestora sa se dubleze pana in 2020. In aceasta vara vor incepe lucrarile pentru instalarea unei piste cu doua sensuri pe rue de Rivoli, iar place du Carrousel de langa Luvru devine pietonala, doar taxiurile si autobuzele avand acces.Alte parti ale unor axe importante vor fi inchise traficului, iar in 2018 va fi inaugurat un tramvai rapid care va inlocui actuala linie de autobuz 72, intre Hôtel de Ville si parcul Saint-Cloud. Masura este controversata fiindca acest tramvai va ocupa doua benzi de circulatie de pe bulevarde deja aglomerate.Hidalgo anuntase in trecut si masuri ferme impotriva masinilor diesel si putine mari orase europene au plecat atat de hotarat pe acest drum al reducerii numarului de masini. Au fost cateva zile in care doar masinile cu numere pare sau impare puteau circula, iar capitala franceza este celebra pentru reteaua de inchirieri biciclete Velib si mai nou de masini, Autolib. Velib functioneaza din 2007, iar Autolib, din 2011.Insa masurile propuse de primar sunt criticate de foarte multi. Inchiderea pentru trafic in vara trecuta a 3,3 km de strazi pe malul drept al Senei a starnit furia soferilor pentru ca rutele alternative au devenit si mai aglomerate.Anne Hidalgo este de neclintit si spune ca, pas cu pas, vrea sa ajunga ca centrul orasului sa fie aproape total pietonal, urmand sa aiba acces doar masinile riveranilor, cele de politie, cele de interventie si cele de aprovizionare. "Actionez pentru generatiile viitoare", spune ea.Surse: Guardian, Le Monde