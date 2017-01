Google se pozitioneaza ca furnizor de sisteme care fac ca masinile sa se poata conduce singure. Compania spune ca a reusit sa reduca de zece ori costul unui sistem esential

Waymo spune ca a redus de la 75.000 de dolari in 2009, la 7.500 dolari in prezent costurile sistemului de senzori si camere LiDAR care creeaza o harta 3D a imprejurimilor masinii.Anuntul a fost facut de seful Waymo, John Krafcik, care spune ca aceasta scadere a pretului va pune tehnologia la indemana constructorilor auto care o pot instala pe milioane de masini. Datorita ieftinirii acestui sistem cheie, masinile autonome pot sa patrunda in domenii precum transport persoane, logistica si transport public.Deocamdata Waymo nu a anuntat nume e producatori auto, insa are deja un parteneriat si a pus solutiile sale pe MPV-uri Chrysler Pacifica. Exista o flota de 100 si numarul masinilor se va dubla, iar la final de ianuarie vor incepe testele pe drumurile publice in California si Arizona.