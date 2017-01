Fiat-Chrysler isi va inchide uzinele din Mexic daca Trump reuseste sa introduca taxele mari cu care ameninta

"Este posibil ca, daca noile taxe vor deveni realitate si daca vor fi extrem de mari, sa se ajunge in situatia in care va fi neviabil sa produci ceva in Mexic si va trebui sa ne retragem", spune Sergio Marchionne, CEO Fiat - Chrysler, la nici o zi dupa ce compania a anuntat investitii de un miiard de dolari in SUA. "Vrem claritate, cu toti vrem asta (...) Daca se vor face schimbari, nu avem de ales".Trump a amenintat direct mai multi constructori auto cu impunerea unor taxe de 35% pentru masinile care sunt trimise din Mexic catre SUA si, desi presedintele singur nu poate lua decizia de a creste taxele, opinia sa este foarte importanta in creionarea viitoarelor politici fiscale.Companiile auto sunt puse intr-o situatie delicata: nici nu vor sa se puna rau cu noua administratie, dar nici nu le convine sa paraseasca Mexicul unde salariile sunt mult sub cele din SUA si marja de profit este mult mai mare. Fiat-Chrysler are doua uzine in Mexic si produce acolo peste 500.000 de masini/an, mai mult de un sfert din productia sa mondiala.Interesant este ca la unele vehicule produse in Mexic sunt folosite si peste 50% componente din SUA, astfel ca o inchidere totala ar afecta si furnizorii din SUA. Marci precum Nissan si Volkswagen folosesc Mexicul ca baza de export catre Europa si America Latina, insa Marchionne spune ca pentru Fiat-Chrysler nu este o optiune, fiindca ar necesita investitii mari.Fiat-Chrysler detine, pe langa cele doua marci de baza, Jeep, Ram, Dodge, Alfa Romeo si Maserati.