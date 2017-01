SUA: Fiat Chrysler este acuzata ca a trucat motoarele a 104.000 masini diesel

Pentru a iesi din scandalul "dieselgate", grupul german a pledat miercuri vinovat la acuzatia de frauda in Statele Unite si va trebui sa plateasca aproape 22 de miliarde de dolari despagubiri si penalitati.Fiat Chrysler a negat insa acuzatiile."FCA US asteapta cu nerabdare sa demonstreze (...) ca strategia sa de control al emisiilor este corect justificata si nu foloseste deci un "soft de trucare", spune grupul, intr-un comunicat in care afirma in mai multe randuri ca este nerabdator sa se explice in fata "viitoare administratii" americane.