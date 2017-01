Renault, investigata de autoritatile franceze pentru posibile trucari ale emisiilor poluante la masinile diesel

Trei judecatori de instructie sunt insarcinati sa analizeze speta si sa decida daca Renault trebuie chemata in fata instantei in legatura cu dispozitivele de control ale emisiilor poluante.Scandalul Volkswagen a izbucnit in toamna lui 2015 si la putin timp autoritatile franceze au decis sa faca teste pentru zeci de modele diesel, in dorinta de a afla care sunt emisiile poluante reale ale acestor masini. Testele au aratat ca la modelele Renault, emisiile de oxid de azot sunt in mod real mult peste cele din laborator.Renault a spus in mai multe randuri ca respecta legislatia, ca masinile au fost omologate conform legilor in curs si ca masinile nu au fost echipate cu soft-uri frauduloase sau dispozitive ilegale.