Donald Trump ameninta si producatorii germani cu taxe mari si spune ca exista un urias dezechilibru: Sunt multe Mercedes-uri in New York, dar nu prea sunt Chevrolet-uri in Germania

Intr-un interviu pentru Bild, Trump a criticat industria auto germana pentru ca nu produce mai multe masini pe teritoriul SUA"Daca vor sa produca masini oriunde in lume eu le doresc toate cele bune. Pot sa construiasca masini pentru piata din SUA, insa pentru fiecare masina care ajunge in SUA taxa va fi de 35%", spune Trump care a adaugat ca pentru a scapa de taxe, masinile trebuie sa fie produse in SUA.El mai spune ca balanta este puternic dezechilibrata cand este vorba de vanzarile de masini germane in SUA si viceversa.El observa ca vezi foarte multe masini Mercedes pe strazile din New York, insa nu exista reciprocitate fiindca germanii nu prea cumpara masini Chevrolet, astfel ca relatia comerciala este una dezechilibrata. Trump spune ca este pentru acordurile de liber schimb, insa nu in orice conditii.