In Oslo masinile diesel primesc o interdictie temporara

Este prima oara cand orasul Oslo pune in practica restrictia, ea urmand sa se aplice de la ora 6 la ora 22, incepand cu ziua de marti, preconizandu-se ca joi ar fi ultima zi a aplicarii ei, daca aerul devine mai respirabil. Este prima oara cand municipalitatea pune in practica masuri radicale importiva diesel-urilor.Masinile diesel vor putea circula pe autostrazile care traverseaza orasul si sunt exceptate utilitarele cu cele mai noi tehnologii legate de emisii, masinile de interventie si cele apartinand diplomatilor. Diesel-urile vor avea voie in zona Garii Centrale si langa terminalul de ferry-boat.Consilierii spera ca o parte dintre posesorii de diesel se vor orienta catre alte mijloace de transport si le vor folosi pe acestea si dupa ridicarea interdictiei. Norvegia este celebra pentru modul in care a incurajat masinile electrice, insa modelul nu poate fi aplicat in multe tari. O parte dintre proprietarii de diesel-uri sunt insa nemultumiti fiindca ani de zile li s-a spus ca masinile pe motorina polueaza mult mai putin ca cele pe benzina si au fost incurajati sa le cumpere, datorita taxelor mici.Acum insa diesel-ul este aratat cu degetul si mai multe orase mari s-au angajat sa interzica aceste masini pana in 2025 (Paris, Atena, Madrid)Sursa: newsinenglish.no