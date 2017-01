Piata auto europeana a crescut cu 7% anul trecut. Ce marci au mers cel mai bine si care au fost putinele brand-uri cu scaderi

Livrarile in statele UE au crescut de la 13,71 milioane unitati in 2015, la 14,64 milioane anul trecut, iar cele mai mari piete au fost Germania (3,35 milioane unitati) si Marea Britanie (2,69 milioane unitati). Franta a depasit doua milioane unitati, in timp ce Italia si Spania au avut cresteri mult peste media UE (16%, respectiv 11%).