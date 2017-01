Ce masini au cumparat europenii in 2016, anul in care SUV-urile au atins o cota record de peste un sfert din piata

Volkswagen Golf a ramas cel mai cautat model, cu 492.000 de masini vandute, cu 7% mai putin decat in 2015. Top cinci a fost completat de Renault Clio, Volkswagen Polo, Ford Fiesta si Opel Corsa. Cele cinci modele si-au gasit peste 1,6 milioane de clienti, adica peste 10% dintr-o piata cu mai mult de 200 de modele auto.2016 va ramane in istorie ca fiind anul in care SUV-urile au depasit pentru prima oara un sfert din piata, ajungand la 3,88 milioane unitati, in timp ce segmentul C a depasit trei milioane unitati, avansand insa cu numai 4%, in timp ce SUV-urile au avansat cu 21%.