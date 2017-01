Ce masini au scos romanii la vanzare pe internet in 2016

Piata masinilor noi a inregistrat al treilea an consecutiv de crestere si a incheiat 2016 cu cea mai ridicata valoare de dupa 2010. Daca in 2013, spre exemplu, s-au vandut 58.000 de masini noi, in 2016 acest numar a ajuns la aproape 95.000 de autoturisme, cu 60% mai mare, conform DRPCIV. Septembrie a fost cea mai buna luna pentru acest segment, cu peste 12.000 de autoturisme noi inmatriculate, iar februarie luna cea mai slaba, cu numai 5.000 de exemplare inmatriculate.Un impact important l-a avut Programul Rabla care, desi a inceput abia in iunie si s-a incheiat in 20 decembrie 2016, a avut succes si a primit mai multe suplimentari in acest interval impulsionand astfel piata.