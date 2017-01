Volkswagen extinde perioada de intrerupere a lucrului la uzina care produce Passat in Germania

Volkswagen anuntase ca productia va fi oprita timp de opt zile in ianuarie si februarie la uzina din Emden unde lucreaza 9.000 de oameni. Acum, compania adauga alte trei zile de oprire a productiei din cauza cererii in scadere pentru Passat. Problemele cu cererea sunt in Marea Britanie, Turcia si Rusia, iar compania nu exclude posibilitatea ca pana la Paste sa apara si alte opriri.