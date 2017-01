Angajatii Audi din Ungaria se pregatesc de o noua greva. Si tara vecina are mari probleme cu forta de munca in domeniul auto

Audi a inceput sa investeasca acum 23 de ani in Ungaria, are peste 11.000 de angajati si a produs un milion de masini. Extrem de importanta este si productia de motoare care se cifreaza la aproximativ doua milioane de unitati/an.Audi a investit 8,5 miliarde euro la Gyor, nu departe de granita austriaca, iar investitiile continua inca, mai ales ca din 2018 va fi produs la uzina si SUV-ul Q3. Insa au aparut problemele fiindca anul trecut productia de motoare a scazut cu 95.000 de unitati, spre 1,92 milioane, in timp ce productia auto a scazut cu 37.000 unitati, pana la 122.000 masini A3 si TT.