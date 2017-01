VIDEO Ford a obtinut un rezultat dezastruos cu Mustang la testele EuroNCAP: doar doua stele   

EuroNCAP a acordat Ford doar doua stele din cinci posibile, cel mai slab scor al unei marci cunoscute din 2012 si pana in prezent, atunci fiind vorba de Jeep Compass. EuroNCAP spune ca Ford nu a pus pe Mustang-ul european tehnologii esentiale precum franarea automata de urgenta, in caz ca un obstacol este detectat.EuroNCAP spune ca Ford nu se astepta ca organizatia sa testeze aceasta masina de nisa si tocmai de aceea a ales sa nu puna pe versiunea vanduta in Europa tehnologii care se gasesc pe alte masini sport, dar si pe Mustang-ul vandut in SUA. Din septembrie lipsurile vor fi insa remediate si in Europa.