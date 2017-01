APIA estimeaza ca disparitia timbrului de mediu poate duce la importul a peste 500.000 de vehicule second-hand in acest an. Ce propune asociatia industriei auto

Timbrul de mediuAnul trecut s-au vandut 115.000 autoturisme noi in tara, arata datele APIA, si au fost aduse din import 300.000 de masini rulate. Timbrul de mediu a fost scos prin legea celor peste 100 de taxe anulate."Raportul masini noi-masini rulate din import a fost asadar de aproape 1:3, insa in unele judete a fost de peste 1:15 (Salaj 1:27, Botosani 1:18). Ce s-ar putea intampla anul acesta cand timbrul de mediu nu mai exista? Avem un raport de 1:3, dar putem ajunge cred la 1:5, 1 la 5 si ceva. Sper totusi sa nu se intample asta", spune Ernest Popovici, director general APIA. Un calcul arata ca, la un raport de 1:5 si la o piata a masinilor noi de 100.000, cea second-hand trece de 500.000.Insa e de asteptat ca ceva sa vina in locul timbrului de mediu abrogat, iar APIA propune doua lucruri: modificarea actualului impozit auto care acum se calculeaza in functie de cilindree si introducerea unei taxe platite la achizitie.APIA propune "aplicarea unui concept modern de taxare a autovehiculelor (la achizitie si de proprietate, cumulativ) care sa stimuleze intr-o mai mare masura achizitia si posesia celor noi, in detrimentul celor rulate".