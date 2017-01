Cateva cifre cheie ale pietei auto nationale in 2016 - anul in care benzina a depasit dieselul

In 2016 piata piata masinilor a crescut cu 18% si s-a apropiat de nivelul anului 2009, in timp ce piata masinilor second-hand din import a depasit 300.000 de unitati, media de "varsta" a masinilor aduse fiind de aproape 11 ani. Anul trecut a fost primul de dupa 2011 in care masinile pe benzina s-au vandut mai bine decat diesel-ul, arata datele APIA.