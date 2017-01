Eliminarea timbrului de mediu de la 1 februarie a generat o crestere considerabila a numarului de programari la RAR

Conducerea RAR a luat o serie de masuri pentru a gestiona situatia generata de cresterea numarului de clienti care se programeaza in aceasta perioada in vederea eliberarii actelor - CIV, ITP si Certificarea Autenticitatii - necesare inmatricularii masinilor second-hand."RAR a stabilit ore suplimentare in reprezentantele unde se impune acest lucru pentru ca programul cu clientii sa nu fie perturbat. Mai mult decat atat anga lucreaza in schimburi acolo unde numarul de prestatii solicitate depaseste posibilitatile de a ne rezuma la programul standard", a precizat insitutia.In ciuda cresterii numarului de programari, Registrul Auto Roman da asigurari ca nu acorda unda verde la inspectie niciunui autovehicul ¬second-hand¬ care nu corespunde din punct de vedere tehnic."Le reamintim clientilor nostri ca prin intermediul serviciului call-center national au posibilitatea sa se programeze in judetele limitrofe atunci cand in zona de prim interes este foarte aglomerat", a mai anuntat autoritatea.Registrul Auto Roman (RAR) a aplicat amenzi de 1,1 milioane lei (240.000 euro) service-urilor in primele noua luni din 2016, principalele motive fiind lipsa autorizatiilor tehnice si calitatea slaba a reparatiilor.RAR a efectuat, in primele noua luni din 2016, 2.118 de controale la firmele care efectueaza reparatii auto, si ca urmare a unor reclamatii depuse de clienti nemultumiti de calitatea slaba a reparatiilor.RAR este autoritatea competenta in Romania in domeniul vehiculelor rutiere, sigurantei rutiere, protectiei mediului inconjurator si asigurarii calitatii.