In Marea Britanie se discuta despre introducerea unui program Rabla pentru diesel-urile vechi si poluante

Oficialii de la Department for Transport lucreaza la un program prin care cei care detin masini diesel vechi si poluante sa fie impulsionati cu subventii sa renunte la ele si sa cumpere masini cu emisii reduse. Este posibil ca programul sa demareze in cateva luni., iar sursele spun ca programul guvernamantal se va adresa celor care locuiesc in zonele cele mai poluate ale tarii.