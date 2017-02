Presedintele AFM: Un grup de lucru interministerial cauta alternative la timbrul de mediu si solutii pentru restituirea banilor

"Am demarat un grup de lucru interministerial pentru a dezbate pe tema identificarii unei alternative la timbrul de mediu astfel incat sa respectam principiul poluatorul plateste si sa identificam si o sursa de venit pentru aceste restituiri. Prima intalnire a grupului de lucru a avut loc acum cateva zile, ulterior am avut intalniri cu Ministerul de Finante pentru stabilirea acestor sume in privinta restituirilor", a afirmat Moia, la Comisia pentru transporturi si infrastructura a Camerei Deputatilor.Mihai Moia a fost invitat la comisie pentru a discuta situatia creata in urma faptul ca Ordonanta de Urgenta a Guvernului 40/2015 prevede restituirea pe cale administrativa a taxei de mediu la cerere in cinci transe, iar Curtea de Justitie a Uniunii Europene a considerat ca sumele trebuie restituite intr-o singura transa. Pe de alta parte, Legea 1/2017 abroga timbrul de mediu.Potrivit lui Moia, practic, "eliminarea timbrului de mediu inseamna o reducere de peste 50% a bugetului AFM" si trebuie restituite cetatenilor sumele platite din taxele de mediu care s-ar putea ridica la 5 miliarde de lei."Aceste taxe care au fost incasate si s-au dus la Fondul pentru mediu se restituiau din Fondul pentru mediu. (...) Acum nemaiexistand aceasta sursa de finantare, bineinteles ca am demarat de urgenta procedurile de a ne coordona cu Ministerul de Finante si ANAF sa identificam, sa punem aceasta situatie cap la cap, pentru ca AFM avea o situatie proprie a sumelor incasate, de restituit si diferenta de restituit. Din perspectiva noastra, suma ajunge la aproape 5 miliarde de lei, aceasta diferenta de restituit, inclusiv timbrul de mediu. (...) Aceasta este o suma maximala, teoretica, dar sumele in mod real trebuie sa fie mai mici, avand in vedere ca nu toata lumea a solicitat sau solicita sau unii au instrainat masina, sunt multe cazuri de genul asta", a adaugat presedintele AFM.El a anuntat ca, deja, au fost initiate demersurile pentru a elabora o noua ordonanta de inlocuire a OUG 40/2015, adaugand ca interesul este ca restituirea banilor din taxa de mediu sa se faca pe cale administrativa si nu in justitie."Cu alte cuvinte vrem, avem tot interesul sa gasim o modalitate pentru a face aceste restituiri, pentru ca nu este in avantajul nostru pentru a fi obligati sa restituim in urma unei decizii a instantei. Asa esti obligat sa platesti toti banii intr-o singura transa. Si pe noi ne-ar avantaja sa restituim pe cale administrativa, in maniera esalonata ar fi o presiune mai mica asupra bugetului. Practic, problema este in identificarea sursei si a cuantumului fara sa afectam deficitul bugetului", a explicat Moia.Vicepresedintele ANAF Doru Dudas a pledat si el pentru restituirea pe cale administrativa si a avansat posibilitatea unei restituiri esalonate pe doi ani.Presedintele comisiei parlamentare, Lucian Bode, a solicitat un grafic al actiunii grupului de lucru, iar in doua saptamani sa comunice demersurile facute in acest caz."Comisia discuta pe marginea acestui subiect extrem de important. (...) Toate cele trei forme de taxare au fost declarate ilegale de Curtea de Justitie a UE. Statul roman a fost obligat sa restituie integral aceste sume. Nu poti invoca insuficienta fondurilor pentru a plati aceste taxe si recomandarea de a nu plati in cinci transe, ci integral. Ordonanta 40/2015 a statuat restituirea pe cale administrativa a taxei la cerere in cinci transe, iar Legea 1/2017 abroga timbrul de mediu. De aici consecintele: procedura de restituire a acestor sume nu mai poate fi realizata. Suntem intr-un vid legislativ", a afirmat Bode.