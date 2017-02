ANALIZA Posibila preluare a Opel de catre Peugeot-Citroen - Cine castiga, cine pierde, cine se enerveaza

Opel este parte a General Motors din 1929, insa in ultimii 16 ani nu a obtinut profit, iar divizia europeana a GM, care cuprinde si marca Vauxhall, a avut pierderi cumulate de 8 miliarde dolari din 2010 pana in prezent. Desi GM a avut profit record de 12 miliarde dolari in lume anul trecut, in Europa pierderile au fost de peste 250 milioane dolari, iar in America de Nord profitul a fost de peste 9 miliarde dolari.PSA Peugeot-Citroen a fost "pe marginea prapastiei" in 2014 cand a fost salvata de statul francez si de chinezii de la Dongfeng. A fost adus la conducere si Carlos Tavares, silit sa plece de la Renault in urma unui urias scandal, acesta reusind sa taie din cheltuieli si sa eficientizeze multe dintre operatiunile PSA.Anuntul legat de posibila preluare a Opel de catre PSA a ingrijorat multa lume, mai ales in Germania unde marea teama este ca vor urma concedieri semnificative, stiut fiind faptul ca in general, dupa o preluare urmeaza reduceri de personal la compania achizitionata.