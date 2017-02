Un oras din Olanda testeaza benzi luminoase care-i alerteaza pe cei care nu vor sa ridice ochii din telefon cand trec strada

Sistemul este instalat in Bodegraven-Reeuwijk de o companie numita HIG Traffic Systems si consta practic dintr-o banda cu LED-uri colorate pusa pe trotuar langa trecerile de pietoni aglomerate. Cei care sunt atenti numai la smartphone pot vedea daca LED-urile sunt rosii sau verzi si deci pot stii daca e ok sa traverseze sau nu.Un consilier municipal spune ca tot mai multi oameni nu se mai uita la nimic altceva in jur cand merg pe strada, ci privesc doar smartphone-ul unde stau pe Facebook, Whatsapp sau pe jocuri. Cum tendinta nu poate fi inversata in niciun fel, s-a luat decizia de instalare a acestor benzi de avertizare. Cele mai multe benzi din sistemul numit Lichtlijn au fost instalate langa intersectii din apropierea unor scoli.Ingrijorator este si faptul ca tot mai multi "butoneaza" pe smartphone si in timp ce merg pe bicicleta, Olanda fiind o tara celebra pentru numarul ciclistilor.Asociatia de siguranta rutiera VVN critica amplasarea acestor benzi luminioase, spunand ca reprezinta o idee proasta fiindca recompenseaza comportamentul iresponsabil.Sursa: The Guardian