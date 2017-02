Curtea de Apel Cluj respinge solicitarea taximetristilor de a interzice functionarea Uber, in asteptarea solutionarii procesului pe fond

Potrivit publicatiei citate, asociatia taximetristilor a cerut o ordonanta prezidentiala care sa blocheze Uber sa mai opereze in oras pana la solutionarea definitiva a conflictului.Joi, dupa trei amanari in trei zile consecutive, instanta a decis sa respinga cererea emiterii ordonantei prezidentiale."Curtea de Apel Cluj a considerat ca asociatia nu poate promova prezenta ordonanta presedintiala, ca societatile Uber Systems SRL si Rasier Operations BV nu pot fi chemate in judecata si ca asociatia nu are interes in formularea acestei cereri", spun avocatii asociatiei taximetristilor.Decizia privind respingerea ordonantei presedintiale nu face parte din procesul pe fond dintre taximetristi si Uber, care "isi va urma cursul firesc in continuare".Asociatia taximetristilor a organizat si un eveniment pe Facebook, programat miercurea viitoare, in care sunt invitati toti taximetristii, ca sa decida daca e oportuna organizarea unui protest de strada, arata publicatia locala.Clujul a fost al doilea oras din tara in care a inceput sa opereze revolutionarul sistem de car sharing Uber, dupa Bucuresti.