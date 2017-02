Londra va introduce o taxa zilnica de 10 lire pentru accesul masinilor poluante in centrul orasului

Se estimeaza ca vor fi afectate aproximativ 10.000 de vehicule care au norma de poluare de la Non-euro la Euro 3, fiind vorba in general de masini diesel si pe benzina inmatriculate inainte de 2006.Londra a introdus acum 14 ani taxa "congestion charge" si primarul Sadiq Khan a initiat in iulie anul trecut dezbaterea pentru asa-numita T-charge care a fost acum aprobata si va intra in vigoare la 23 octombrie. Accesul pentru un automobil Euro 3 nu va fi deloc ieftin in centrul Londrei: 21,5 lire/zi (mai exact de luni pana vineri intre orele 7 si 18).Londra este unul dintre orasele care au luat cele mai clare masuri pentru reducerea poluarii, fiind alaturi de Paris printre marile orase care chiar au inceput sa descurajeze accesul masinilor poluante.La final de ianuarie s-a anuntat ca In zona Westminster din centrul Londrei autoritatile au decis ca parcarea sa fie mai scumpa cu 50% pentru masinile diesel, miscarea avand mari sanse sa fie adoptata in multe locuri din Regatul Unit.