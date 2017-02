Ministrul Mediului: Vom prezenta, in perioada urmatoare, o solutie moderna care sa inlocuiasca timbrul de mediu

"Asa cum stiti, prin Legea celor 102 taxe, timbrul de mediu a fost eliminat. A existat, pana acum, o gandire conform careia trebuia sa incasam la bugetul AFM-ului taxa. Eu nu vreau sa vizez chestiunea asta. Pentru mine este foarte important, ca si pe zona de deseuri, sa traim intr-un mediu mult mai curat. Va reamintesc ca Bucuresti, Brasov si Iasi sunt, in momentul de fata, sub procedura de infringement din cauza calitatii aerului. De aceea, eu gandesc impreuna cu alte institutii ale statului, in momentul de fata, un sistem modern, astfel incat sa nu venim cu taxare suplimentara pe cetatean, dar in acelasi timp sa ne asiguram ca avem autoturisme din ce in ce mai putin poluante care sa fie pe strazile noastre, mai ales in zonele unde avem aglomerari urbane. O sa prezentam, probabil saptamana viitoare, un sistem modern, european, pe care l-am gandit, astfel incat sa fie toata lumea multumita si sa ne atingem obiectivele de mediu", a spus Constantin.Pe de alta parte, ministrul Mediului a precizat ca, in 2017, vor urma sa primeasca buget 11 programe de mediu"In momentul de fata, din finantare AFM si din banii pe care ii avem in Ministerul de Finante din certificatele de emisii de gaze cu efect de sera, vrem sa finantam nu mai putin de 11 programe in acest an. Probabil ca, in saptamanile urmatoare, vom lansa un prim set de masuri care sa vizeze o solutie pentru ceea ce inseamna inlocuirea taxei de timbru, de fapt inlocuirea sistemului si sa ne asiguram ca nu avem masini poluante pe strazile unde avem aglomeratie foarte mare. Odata cu aceasta solutie, probabil ca vom lansa si o campanie de constientizare, apoi masura cunoscuta sub denumirea de 'Rabla', dar si 'Rabla Plus' ¬ adica masini electrice pentru care vom acorda o valoare poate dubla fata de anul trecut, coroborata in acelasi timp cu statii electrice de incarcare, in mai multe zone. In afara de aceste masuri, sunt si altele care au fost si anul trecut ¬ 'Casa verde' si 'Casa verde plus'. Apoi, ma refer la un program pe care daca vreti il putem denumi 'Rabla pentru electrocasnice'. Cred ca este nevoie si aici, pentru ca avem tinte si in domeniul respectiv", a subliniat Daniel Constantin.Oficialul a amintit, totodata, ca un program nou destinat scolilor va urmari finantarea de proiecte prin care unitatile de invatamant pot deveni independente din punct de vedere energetic."Ma gandesc si la masuri de reducere a poluarii in marile orase, si aici putem sa gandim in colaborare cu autoritatile publice locale sa finantam achizitia de autobuze electrice, impaduriri in jurul marilor orase etc. Vom mai avea un program, denumit 'Scoala verde', prin care vom incerca sa sprijinim cat mai multe unitati de invatamant, in colaborare cu Ministerul Educatiei, sa devina independente din punct de vedere energetic. Sunt 11 ghiduri la care lucram in acest moment si pe care vrem sa le lansam, iar o mare parte a populatiei va fi stimulata sa mearga catre ideea de mediu curat. Momentan, suntem intr-o situatie in care Guvernul s-a instalat foarte tarziu si nu mai discut motivele, bugetul s-a aprobat foarte tarziu si, la fel, nu mai discut motivele, si suntem astazi, la inceput de luna martie aproape, in care nu avem bugetul decat pentru administratia publica centrala, nici macar pentru unitatile subordonate, respectiv AFM. Intai trebuie sa avem bugetul, dupa care prezentam si un calendar al ghidurilor de finantare. Cu siguranta, vrem sa venim pe proceduri simplificate, debirocratizare, sa lansam cat mai repede, sa avem cat mai multi beneficiari. Chiar daca avem fonduri mai putine, am gasit surse de finantare complementare si sper sa ne atingem obiectivele de mediu", a spus ministrul Mediului.Reprezentantii producatorilor si importatorilor de automobile din Romania au afirmat, recent, ca sustin introducerea unui sistem cumulativ de taxe, ca alternativa la eliminarea Timbrului de mediu, sistem care sa cuprinda atat taxarea la inmatricularea unui autovehicul, cat si un impozit aplicat diferentiat pentru masinile noi si cele rulate."Exista deja de ceva vreme pe agenda APIA o initiativa care presupune, in egala masura, legiferarea intrarii in tara a vehiculelor si, de asemenea, a posesiei. Asta inseamna o taxare la inmatriculare si, in acelasi timp, un impozit care sa catalizeze interesul consumatorului pentru masinile mai noi, mai putin poluante. Asta este propunerea pe care o veti regasi in mai toate statele din Europa, unde parcul auto national are niste indicatori civilizati. Propunerea cuprinde, practic, un impozit mai mic pentru masinile noi si un impozit mai mare pentru masinile vechi. APIA recomanda, deci, nu de acum, ci de cativa ani, folosirea unui sistem cumulativ de taxe care sa legifereze in egala masura intrarea vehiculelor in tara si, totodata, posesia lor", a sustinut Cristian Milea, membru in Consiliul director al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).Taxa auto pentru autovehicule la prima inmatriculare a fost introdusa pentru prima data la 1 ianuarie 2007, imediat dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. La acea vreme, taxa de prima inmatriculare se calcula in functie de trei variabile: vechimea masinii, tipul de catalizator (euro) si capacitatea cilindrica a masinii.Pe 19 februarie 2009, taxa de poluare auto a fost modificata, iar Guvernul a scazut valoarea acesteia cu o treime. De la 1 ianuarie 2012, taxa auto a devenit obligatorie atat la reinmatricularea masinilor inregistrate in Romania inainte de 1 ianuarie 2007, cat si pentru cei care aduceau masini din Vest. Incepand cu 30 ianuarie 2012, taxa este suspendata pana la 31 decembrie 2012, iar persoanele care platisera deja urmau sa primeasca banii inapoi.Din 15 martie 2013 intra in vigoare timbrul de mediu pentru autovehicule, iar din acel moment taxa auto este calculata exclusiv pe baza emisiilor de CO2, inscrise in cartea de identitate a masinii.Timbrul de mediu pentru autovehicule este inclus in cele 102 taxe nefiscale care au fost eliminate de la 1 februarie 2017.