Februarie va aduce un nou record al inmatricularilor de masini second-hand din import

Datele lunare din ultimii zece ani privind inmatricularile de masini second-hand din import arata ca numai in doua doua luni s-a depasit pragul de 50.000: decembrie 2008 si martie 2009. In 2011 media lunara a fost de sub 8.000 de masini, iar anul trecut august a fost luna de maxim, cu 31.000 unitati.In acest context consultarea datelor zilnice publicate de DRPCIV zi de zi ne permite sa estimam ca pana acum s-au inmatriculat in acesta luna cel putin 55.000 de masini second-hand din import, iar pana la final de luna se poate ajunge la 65.000, ceea ce ar "spulbera" recordul lunar din decembrie 2008.HotNews.ro a solicitat DRPCIV o statistica privind inmatricularile de la 1 februarie si pana in prezent, insa Directia a raspuns ca nu detine o astfel de statistica cumulativa si ca in prima parte a lui martie vor fi publicate cifrele complete.