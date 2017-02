Google da in judecata Uber, acuzand-o ca a furat elemente cheie ale tehnologiei folosita la masinile autonome

Cei de la Waymo, compania recent creata de Alphabet (Google) pentru a dezvolta tehnologii comerciale care sa permita masinilor sa se conduca singure, spun ca exista mai multe dovezi ca Uber a furat in mod sistematic informatii legate de sistemul LiDAR care permite masinii sa masoare distanta fata de masinile din jur si fata de diverse obstacole si de pietoni.Sistemul LiDAR a fost dezvoltat prima oara in anii 60' si folosit in meteorologie, devenind cunoscut intregii lumii in misiunile NASA in anii 70' unde a fost folosit pentru a face masuratori pe suprafata Lunii. Google a imbunatatit in ultimii noua ani LiDAR, adaptandu-l pentru ca masinile autonome sa "vada" ce se intampla in jurul lor. Waymo spunea ca a redus semnificativ costul tehnologiei si spera sa o vanda catre diversi constructori auto. Uber a inceput testele de masini autonome in 2016.