Profit.ro: In locul timbrului de mediu, Guvernul pregateste o taxa auto de intrare in orase, cu stickere colorate

Informatiile Profit.ro, obtinute din surse convergente, au fost confirmate si de surse oficiale din Ministerul Mediului, institutie care coordoneaza grupul de lucru ce lucreaza la introducerea noului sistem.Valoarea taxei va fi stabilita in functie de normele de poluare Euro, emisiile de noxe, dar si de carburantul folosit.Guvernul incearca sa opreasca invazia actuala de masini second-hand, resimtita inca din aceasta luna dupa eliminarea timbrului de mediu, cu o taxa similara celei care i-a ajutat pe germani sa scape de masinile vechi."Confirmam ca este in lucru introducerea unei taxe de intrare in orase mari. Pentru Romania, este in lucru introducerea, in locul timbrului de mediu, a unei taxe de intrare in marile orase, care presupune o plata in functie de noxe si de combustibil plus un sticker, cu o anumita culoare, pe anumite zone ale unui oras. Astfel, pentru ca un sofer sa poata intra cu o masina poluanta in centrul orasului, de exemplu, el va trebui sa plateasca o anumita taxa si va primi in schimb un anumit sticker cu o culoare care ii va permite accesul. Din acest moment este in lucru si o 'zonare' a Bucurestiului", au aratat sursele autorizate, la solicitarea Profit.ro.Ministrul a subliniat ca in Uniunea Europeana exista in acest moment trei tipuri de sisteme, si anume o taxa introdusa in pretul combustibilului, idee analizata si in Romania, o taxa de prima inmatriculare aplicata tuturor automobilelor, inclusiv celor inmatriculate deja la introducerea taxei, si un impozit anual in functie de motorizare si carburantul folosit.Constantin a confirmat insa ca ministerul nu vrea sa propuna o noua "taxare suplimentara si general valabila".