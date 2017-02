BMW ar putea produce in Germania - si nu in Marea Britanie - un model electric MINI, din cauza Brexit-ului

MINI va lansa probabil in 2019 primul sau model electric, dar este foarte posibil sa nu il produca la uzina marcii din Oxford, ci la sit-urile germane Regensburg si Leipzig, in cursa putand intra si uzina Nedcar din Olanda.Daca iesirea din UE a Regatului Unit va insemna pierderea majoritatii privilegiilor si introducerea unor taxe de export mari, multe companii auto isi vor regandi strategia de investitii in Marea Britanie. In acest context este foarte posibil ca sefii BMW sa considere ca nu are niciun rost sa mai investeasca in Marea Britanie.Germanii urmeaza sa discute cu autoritatile din UK despre ce se va intampla dupa Brexit si vor lua o decizie probabil in a doua parte a anului.BMW a preluat uzina de la Oxford in 1994 cand a cumparat Rover, iar acum cativa ani a declansat un amplu program de automtizare. La uzina lucreaza 4.000 de oameni, iar productia este de aproximativ 1000 masini/zi.MINI a mai facut teste cu un model electric, Mini E fiind un model experimental testat incepand cu 2009 in mai multe tari unde au ajuns pe strazi flote de diverse dimensiuni.Brexit-ul este un subiect intens discutat si de membrii Parlamentului European, mai ales ca nu se stie cat timp vor dura negocierile si nici care va fi situatia cetatenilor UE din Marea Britanie.Marea Britanie va incepe probabil in martie oficial procedura de retragere din UE, iar negocierile vor incepe in aceasta primavara si vor trebui sa se termnine cel mai tarziu in octombrie 2018 pentru ca este nevoie de un anumit timp pentru ca Parlamentul European sa poata sa analizeze si sa se pronunte cu privire la acest acord de retragere.Antonio Tajani, cel care din 17 ianuarie detine functia de sef al PE, cerea ca Parlamentul sa fie mai implicat in Brexit si sa fie inclus pe deplin in toate negocierile referitoare la iesirea Marii Britanii din Uniunea EuropeanaTot legat de Brexit, la finalul a doi ani si jumatate de negocieri pentru retragerea Marii Britanii, intelegerea dintre membrii UE si Londra, tratatul privind retragerea din forul comunitar, va trebui sa fie aprobat de PE si tot aceasta institutie va trebui sa voteze orice alt tratat post-Brexit.