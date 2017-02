Wall Street, la noi recorduri istorice in asteptarea discursului lui Trump

Bursa de la New York a crescut usor luni, in ajunul unui discurs asteptat al lui Donald Trump: Dow Jones a castigat 0,08% si a doborat astfel un record vechi de 30 de ani inregistrand a doisprezecea zi de crestere la rand, in timp ce Nasdaq a crescut cu 0,28%.Dow Jones, care nu a msi inregistrat o astfel de serie de cresteri timp de treizeci de ani, a urcat cu 15,68 puncte la 20.837,44 puncte.Nasdaq, dominat de actiunile pe tehnologie, a crescut cu 16,59 de puncte la 5.861,90 puncte.Si S & P 500 a castigat 2,39 puncte, sau 0,10%, incheind sesiunea la 2.369.73 puncte, un nivel record."Piata de valori a deschis in scadere, dar apoi a revenit. De fiecare data cand incearca sa ia o 'pauza de crestere', investitorii sunt dispusi sa vina inapoi si mai puternic. Aceasta este o piata determinata de perspectiva politicilor economice ale domnului Trump si este greu de stiut cand se va opri.", au fost explicatiile oferite de analistul Peter Cardillo, potrivit AFP.Wall Street continua sa lege cresterile de la inaugurarea lui Donald Trump la sfarsitul lunii ianuarie, analistii explicand legand acest fapt de promisiunile de stimulare fiscala luate de presedintele republican, cu toate ca o anumita incertitudine ramane cu privire la punerea in aplicare a acestora.