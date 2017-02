Parlamentul European cere o adoptare rapida a procedurii de testare a emisiilor in timp real, astfel incat un scandal precum Dieselgate sa nu se mai repete

Investigatia PE arata cu degetul si Comisia Europeana care nu a presat suficient guvernele europene pentru a aplica interdictiile legale care ar trebui sa se aplice mecanismelor utilizate pentru a pacali testele de emisii.Autoritatile de reglementare din tarile UE au fost criticate din momentul aparitiei scandalului Volkswagen, in septembrie 2015, pe motiv ca nu au facut mai nimic pentru a implementa teste stricte si relevante pentru detectarea emisiilor poluante/ Diverse teste au aratat ca in trafic unele modele emit si de 15 ori mai multe noxe decat au aratat testele de laborator.PE noteaza intr-un comunicat ca dupa un an de munca intena, Comisia de ancheta privind masurarea emisiilor in sectorul autovehiculelor voteaza raportul sau de ancheta si o propunere de recomandare care cere controale mai stricte si implementarea regulilor la nivel european. "Am invatat lectiile trecutului si acum ne vom face temele, astfel incat acest scandal sa nu se repete", a spus coraportorul Jens Gieseke (PPE, Germania).Comisia de ancheta privind masurarea emisiilor in sectorul autovehiculelor (EMIS) a fost creata de Parlamentul European in decembrie 2015 cu un mandat de 12 luni, in urma descoperirii diferentelor dintre emisiile testate in laborator si cele din conditiile reale de condus. Obiectivul comisiei a fost de a investiga in detaliu acuzatiile de contraventie si administrare defectuoasa in masurarea emisiilor din sectorul autovehiculelor.Principalele recomandariDeputatii europeni cer o adoptare rapida a procedurii de testare a emisiilor in timp real, care asigura reducerea discrepantelor dintre emisiile NOX masurate in laborator si pe strada."Testele vechi se efectuau intr-un laborator, durau 20 de minute si aveau loc in conditii artificiale. Industria automobilelor stia ce trebuia sa faca masina. De aceea, au dezvoltat echipamente de protectie", a spus Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, Olanda).Deputatii europeni cer un control mai strict la nivel UE si o implementare mai stricta si mai eficienta a regulilor privind masurarea emisiilor de la masini in UE."Avem nevoie de o abordare europeana, de mai multa eficienta a controalelor", a spus coraportorul Jens Gieseke (PPE, Germania).Odata aprobate de comisia de ancheta privind masurarea emisiilor in sectorul autovehiculelor, cele doua texte vor fi dezbatute si votate in plen in aprilie.