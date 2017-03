Romania, inclusa de Parlamentul European in randul tarilor care au blocat introducerea unor teste relevante de emisii pentru masini

Tarile care au blocat adoptarea unor reguli mult mai reprezentative in teste de emisii sunt Franta, Ungaria, Italia, Slovacia, Spania si Romania, iar versiuni mai vechi ale raportului criticau si Germania.Comitetul care a intocmit raportul spune ca Volkswagen nu este singurul vinvovat pentru uriasul scandal Dieslgate care a fost posibil si din cauza unei neglijente la nivel politic, atat de in partea CE, cat si a guvernelor nationale.Autorii raportului spun ca guvernele au esuat in a lua masuri contra marilor companii auto care, la randul lor, au facut lobby extrem de puternic pentru a nu fi anchetate sau sanctionate. Se remarca faptul ca Volkswagen nu a fost amendata in Germania si nici Fiat in Italia, situatia fiind cu totul diferita fata de SUA sau Coreea de Sud.Un alt membru al comisiei spune ca a existat "un vid consistent de responsabilitate" in ceea ce priveste stabilirea unor reguli legate de cat de ecologice spun constructorii ca sunt automobilelor lor si de cum pot fi respectate aceste reguli.Dupa izbucnirea scandalului Volkswagen, in toamna lui 2015, au iesit la iveala informatii care aratau ca inca din 2011 au existat rapoarte care aratau ca la teste masinile emit mult mai putin noxe decat in trafic si deci testele sunt neconcludente. Una dintre concluziile raportului CE este ca foarte putine s-au schimbat de la declansarea scandalului.Surse: Automotive News