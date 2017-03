Mercedes-Benz recheama in service 17 autocare vandute in Romania pentru posibile defectiuni la usi

Operatiunea de rechemare este lansata la nivel national de Mercedes-Benz Romania, distribuitorul de autovehicule comerciale si autoturisme ale marcii germane in Romania. Actiunea face parte dintr-un program lansat la nivel global de grupul Daimler AG, proprietarul constructorului german."Costurile acestei campanii vor fi suportate de Daimler AG. Clientii nu sunt implicatii financiar. Clientii vor fi informati prin scrisori recomandate, cu solicitarea de a se prezenta la cel mai apropiat atelier de reparatii autorizat Mercedes-Benz SRL", au declarat reprezentantii companiei, in cadrul anuntului postat pe site-ul ANPC.Modele vizate sunt Integro Euro VI, Intouro (MBU), Intouro Euro VI, MC 400 Euro VI, Tourismo (NCI), Tourismo Euro VI, Travego (NCI) Facelift si Travego Euro VI. Scopul actiuni este "verificarea modului de inchidere a usilor 1 si 2 si a starii bolturilor usa".In cazul descoperirii unor defectiuni, remediarea consta in ¬aplicarea unor placi de rigidizare la foaia de usa, in zona bolturilor de de fixare¬. Totodata, ¬bolturile de lagar ale sistemului de actionare a usii trebuie inlocuite cu o varianta noua¬.Reprezentantii Mercedes-Benz Romania au precizat, printr-un comunicat, ca cele 17 autocare rechemate nu fac parte din reteaua de transport public urban din Romania si reprezinta doar o parte din lotul de peste 6.000 de autovehicule destinate transportului de persoane din Romania."Precizam ca situatia monitorizata punctual in cadrul acestei verificari, si anume deschiderea nedoritaa usilor in cazul circularii autocarelor Mercedes-Benz la viteze mari, ar putea afecta un numar total de maximum 17 unitati, din totalul de aproximativ 6.000 autovehicule destinate transportului de persoane, cu capacitate de peste 50 locuri, marca Mercedes-Benz, prezente in parcul auto din Romania", se arata in comunicatul companiei.Cele 17 autocare vizate vor fi verificate in centrele autorizate de service Mercedes-Benz, iar reprezentantii companiei estimeaza o incidenta scazuta a existentei defectiunii.