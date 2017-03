Marea Britanie: Soferii incepatori prinsi ca folosesc telefonul in timp ce conduc raman pe loc fara permis

Soferii incepatori din Marea Britanie care sunt prinsi fie si o singura data folosind telefonul in timp ce conduc isi vor pierde permisul, conform noii legislatii care a intrat in vigoare la 1 martie, informeaza The Telegraph.

De miercuri, orice sofer care este surprins ca vorbeste la telefon, scrie mesaje sau foloseste alta aplicatie in timp ce conduce va fi pasibil pe loc de o amenda de 200 de lire sterline si sase puncte penalizare.

Soferii incepatori care primesc cele sase puncte de penalizare in primii doi ani dupa obtinerea permisului raman fara carnet si nu mai pot obtine altul, decat daca repeta examenul teoretic si practic. Soferii experimentati isi pot pierde permisul la 12 puncte penalizare acumulate intr-o perioada de trei ani, potrivit Agerpres.