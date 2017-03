VIDEO Cum suna si cum accelereaza cel mai mic Volkswagen: up!, cu echipare speciala Beats

Dosare Juridice - Dreptul penal al afacerilor

Conform informatiilor existente pe site-ul Agentiei Nationale de Integritate, "ANI este doar piesa centrala sau motorul unui mecanism complex de evaluare, identificare si sanctionare a derapajelor de integritate". In cei opt ani de activitate, Agentia a creat una din cele mai mari baze de date cu privire la declaratii de avere si de interese (5,5 milioane de documente) si a finalizat peste 10.000 de dosare ce au vizat identificarea incidentelor de integritate survenite in cazul mai multor functionari publici, parlamentari, membri ai Guvernului, sefi de institutii din administratia publica locala, etc.