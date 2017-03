Mitsubishi ar fi interesata sa deschida o fabrica de motoare in Romania - presa

Au pus ochii pe doua zone: una in Timis, alta in Prahova, potrivit unor surse. Ambele sunt in apropierea autostrazilor deja construite, ca sa poata sa isi duca repede produsele spre Vest. In paralel, niponii negociaza si cu Slovacia si Ungaria, asa ca deocamdata nu fac declaratii despre intentiile lor.Anul trecut, compania Mitsubishi a fost cumparata de concernul Renault-Nissan. Experienta francezilor cu Dacia ar putea fi decisiva, dar deocamdata negocierile vizeaza mai multe facilitati, beneficii, scutiri de taxe, de impozite - adica un ajutor de stat.Romania a pierdut anul trecut o importanta investitie pentru care Daimler a ales Polonia.Au mai existat zvonuri despre Mitsubishi si Romania, in 2008 fiind vorba despre o posibila uzina auto.