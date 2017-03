Studiu controversat: 1.200 de europeni vor muri prematur din cauza masinilor diesel pe care Volkswagen a montat soft-uri care pacalesc testele de emisii

Cercetatorii estimeaza ca 1.200 de oameni vor muri prematur in Europa din cauza emisiilor mari ale masinilor pe care Volkswagen a pus software de pacalire a testelor de emisii. Calculul se refera la cele 2,6 milioane de masini afectate in Germania, iar calculul a fost facut pornind de la cat conduc in medie soferii si se refera la masini vandute intre 2008 si 2015.Insa fiindca poluarea nu are limite frontaliere, estimarea arata ca din cele 1200 de decese, 500 vor fi in Germania si altele in tarile din jur: Polonia, Franta, Cehia.