Ministrul Mediului: Nu vom inlocui timbrul de mediu cu alta taxa, ci cu un certificat de calitate a aerului, vignete care vor avea un cost redus

"Am vrea sa degrevam populatia de ceea ce inseamna taxe si impozite. Nu vom inlocui taxa de timbru pe care am avut-o cu alta taxa, ci cu un concept pe care incepem sa-l introducem gradual. In perioada mediat urmatoare noi vom pregati legislatia pentru a introduce acel certificat de calitate a aerului, acele vignete de care s-a vorbit in aceasta perioada, vignete care vor avea un cost redus", a spus ministrul Mediului, dupa o sedinta a coalitiei de guvernare.Acele vignete vor fi o analiza a autoturismelor care vor circula, in functie de gradul de poluare. "Cream in acest fel cadrul legislativ, astfel incat autoritatile publice locale sa decida in perioada imediat urmatoare, si nu ma refer la luni, ci la ani*, dupa ce probabil ca vor avea si un sistem de zonare a oraselor respective, daca vor introduce o anumita taxa pentru accesul masinilor sau nu", mai spune ministrul."Repet, va fi un certificat de calitate a aerului sub forma de eco-vignete, acestea vor fi eliberate atunci cand masinile sunt duse la ITP. Costurile vor fi minimale, doar costurile de printare a acestor eco-vignete, dupa care sigur, prin cadrul legislativ pe care-l vom crea, autoritatile publice locale vor fi cele care vor hotari o eventuala taxa, sau nu".