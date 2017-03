PSA Peugeot - Citroen a ajuns la un acord pentru a cumpara Opel. Anuntul va fi facut luni - Reuters

Cele doua grupuri au confirmat luna trecuta ca sunt in discutii pentru o posibila tranzactie si de atunci s-a vorbit mult despre pericolul ca francezii sa reduca puternic efectivele Opel, marca ce nu a mai obtinut profit de acum 16 ani.Discutiile s-au lovit de neintelegeri pe mai multe subiecte, cum ar fi fondurile de pensii de la Opel sau cerinta General Motors ca Opel sa nu faca concurenta marcii Chevrolet pe piate unde aceasta este puternica, cum ar fi China.Cele doua grupuri au impreuna 16% din piata auto europeana, doar Volkswagen Group avand mai mult (24%). In noua companie, PSA Peugeot Citroen ar detine probabil controlul, dat fiind ca are operatiuni europene mai mari decat Opel (francezii au 9,5% din piata, iar germanii au 6,7%).Opel, divizie europeana a General Motors, a fost la un pas de a fi vanduta sau inchisa in 2009, cand GM a intrat in procedura de faliment in SUA. Grupul a pastrat insa Opel si importanta diviziei a crescut dupa ce GM a decis sa scoata Chevrolet de pe piata europeana, in 2015. Opel este pe pierdere de cativa ani, anul trecut avand pierderi de 257 milioane dolari, fata de 813 milioane dolari in 2015.