Seful Mitsubishi spune ca NU sunt planuri pentru deschiderea unei fabrici de motoare in Romania sau in regiune

Recent au aparut informatii cum ca Mitsubishi ar vrea sa investeasca in regiune 200 milioane euro intr-o uzina de motoare si ca Romania, pentru care ar fi luate in calcul doua locuri, in Timis si Prahova, ar fi in lupta cu Slovacia si Ungaria. Presedintele Mitsubishi a negat astfel de zvonuri marti, la Salonul Auto de la Geneva, spunand ca nu exista astfel de planuri.Mitsubishi a intrat anul trecut in alianta Renault-Nissan dupa ce Nissan a cumparat 34% din actiunile Mitsubishi, devenind cel mai important actionar al companiei. Acum, alianta Renault-Nissan-Mitsubishi produce 9,9 milioane de vehicule/an.La o intalnire cu presa internationala, Carlos Ghosn, cel care conduce alianta Renault-Nissan, a fost intrebat daca Mitsubishi va avea acces la platforma pe care sunt construite modelele Dacia. El a raspuns ca, in niciun caz nu vom vedea un "Mitsubishi Duster" sau un "Mitsubishi Logan", insa ar putea exista un Mitsubishi Lancer pe una dintre platformele aliantei, ceea ce reprezinta ceva cu totul diferit, spune Ghosn.Designul Mitsubishi se va pastra, la fel si tehnologiile, insa vor fi comune in cadrul aliantei diverse lucruri. "Astazi, dupa 17 ani de colaborare intre Renault si Nissan masinile Renault sunt foarte diferite de cele ale Nissan si nu avem nicio canibalizare semnificative intre ele. Continuam in acelasi mod, asa ca sa nu va asteptati sa lansam modele Mitsubishi asemanatoare cu cele ale Renault sau cu Mitsubishi", spune Ghosn.