Renault a finalizat designul noului Duster care a fost realizat la studioul de la Bucuresti al grupului francez

La Renault Design Central Europe lucreaza 30 de persoane din mai multe nationalitati. Peste jumatate sunt romani, insa exista si bulgari, unguri, rusi, francezi sau basarabeni. Varsta medie este de 30 de ani, insa cei mai tineri abia au terminat facultatea, avand 23-24 de ani."Nu am fost implicati in designul Captur facelift, lucram pe proiecte mari sau la facelift-uri pentru Dacia. Lucram si la concept-car-uri si am putea fi consultati pentru diverse proiecte, cum ar fi Alpine", spune Salar, intrebat despre proiectele in care centrul este angrenat.