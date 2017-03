Renault Romania lanseaza in iunie versiunea facelift a lui Captur si noua generatie Koleos

Renault a prezentat la Salonul Auto de la Geneva versiunea restilizata a SUV-ului de clasa B Captur si a adus in Europa noua generatie a SUV-ului de clasa mare Koleos, ambele modele urmand sa fie lansate in iunie pe piata locala. Pe de alta parte, pentru camioneta Alaskan, pe care Renault a anuntat ca o aduce in Europa spre final de an, nu sunt planuri de lansare in tara.